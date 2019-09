Un'animazione di ONE PIECE nell'episodio 901 ha colpito i fan della serie

La scritta "To Be Continued" in rosso con tanto di cerchio giallo sulla O ci accompagna sin dai primi episodi di ONE PIECE ed è diventato un elemento necessario dell'anime. Iconica e carica di tensione, questa scritta però è stata utilizzata in un modo un po' diverso durante il finale dell'episodio 901 di ONE PIECE.

Poco dopo la rivelazione di Kiku, il trio capeggiato da Monkey D. Rufy si lancia, grazie alla velocità del komainu, all'inseguimento di Gazelleman. Lo scopo dei tre è liberare O-Tama, catturata dai pirati di Kaido per scoprire come ha fatto a domare alcune bestie dell'isola dei samurai.

Rufy è stato salvato dalla ragazzina e la povertà dilagante a Wanokuni ha fatto prendere molto a cuore la situazione di Tama, affezionata tra l'altro al fratellastro di Rufy, Ace. Per questo è rimasto profondamente irato dal rapimento della bambina e gli sguardi che ha deciso di lanciare alla fine dell'episodio 901 hanno fatto sorgere la scritta "To Be Continued" dai lampi gialli di Haki che vengono sprigionati dall'occhio del protagonista.

I fan hanno apprezzato molto questa transizione dinamica piuttosto che quella solita statica che solitamente viene utilizzata alla fine di ogni puntata di ONE PIECE. Il tweet che potete vedere in calce è rimbalzato in rete con l'animazione, cosa ne pensate di questa scelta dello staff di ONE PIECE?