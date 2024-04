Le animazioni scadenti hanno rovinato il miglior spin-off di Dragon Ball?

Caratterizzato da animazioni spettacolari che hanno portato su schermo combattimenti memorabili, Super Dragon Ball Heroes è stato e continua ad essere una piccola gemma per coloro il cui stomaco non è mai sazio di serie a tema Dragon Ball. Tuttavia, la nuova serie di Super Heroes, Meteor Mission, interamente realizzata in CGI, potrebbe avere qualche problema.

Con l'arco narrativo di Meteor Mission, Super Dragon Ball Heroes verrà animato totalmente in CGI da Bandai, e non dal team di Toei Animation.

Il processo sembra però aver fatto sorgere non pochi dubbi nella community di appassionati, portando ad interrogarsi sulla qualità del ritmo e della realizzazione delle animazioni.

Lo stile grafico impiegato e le animazioni rigide non convincono, e ci chiediamo se dopo la conclusione di questo arco narrativo gli autori non decidano di ripiegare, facendo un passo indietro sulle tecnologie utilizzate per la realizzazione della serie.

Da molti anni ormai, Super Dragon Ball Heroes funge da efficace riempitivo in attesa del ritorno di Dragon Ball Super, e sarebbe un peccato se la serie subisse un declino così evidente da un punto di vista tecnico e produttivo.

Nella sua non canonicità, la serie ha saputo portare all'attenzione personaggi molto efficaci, come questo villain di Super Dragon Ball Heroes, e ci auguriamo quindi che il suo futuro torni ad essere florido e splendente come ai tempi dell'esordio.

Su Dragon Ball Universal Sticker Collection - Special Pack Panini [ è uno dei più venduti di oggi.