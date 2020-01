Un anime visto 100 milioni di volte? A Certain Scientific Railgun compie il record

Avete letto bene, A Certain Magical Railgun ha appena riscosso un record straordinario. Il franchise è uno dei titoli capisaldi nel mondo dell'animazione nipponica, nonché la gallina delle uova d'oro dello Studio J.C. Staff, forte di una popolarità in crescita esponenziale e di migliaia di fan anche in Occidente.

L'intero brand di "A Certain", nel corso degli anni, è diventata una vera e propria miccia economica, in grado di far intascare alle compagnie ingenti gruzzoletti. Proprio per questo motivo, l'opera ha goduto di numerose trasposizioni animate e altrettante stagioni, continuando ad alimentare un titolo attualmente disponibile in tutto il mondo.

Disponibile anche in Italia su Crunchyroll, è stato proprio il colosso dello streaming a rivelare il nuovo record di A Certain Magical Railgun. L'anime, infatti, attualmente in corsa alla terza stagione, ha racimolato nelle prime due serie un totale di 89 milioni di visualizzazioni nel solo Paese del Dragone. Dopo un attesa di 7 anni da "Railgun S", "Railgun T" è finalmente cominciato appena qualche settimana fa, riscuotendo in Cina oltre 11 milioni di visualizzazioni per i soli primi due episodi, con un totale di 100 milioni di volte che una singola puntata è stata trasmessa.

Lo straordinario risultato, ad ogni modo, è destinato a crescere ancora considerato che la terza stagione necessita ancora di ben 22 puntate da trasmettere. In più, è doveroso sottolineare quanto i numeri siano in realtà ben più grandi, poiché i dati riportati riguardano unicamente il mercato asiatico.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste cifre? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.