Anime 2021, ecco la top 10 delle opening più apprezzate dai Giapponesi

Il sito giapponese Anime!Anime! ha pubblicato i risultati del suo sondaggio annuale in cui i suoi abbonati sono stati interpellati sulle loro opening preferite delle serie anime uscite durante l'anno 2021. Le votazioni sono state aperte dal 4 al 15 dicembre scorso. Queste sono state le opening più votate.

10. Cinderella di Komi Can't Communicate , interpretata da Cider Girl.

9. THE POLICY di IDOLiSH7: Third Beat!, interpretata da IDOLiSH7.

8. Yume wo kakeru! di Uma Musume: Pretty Derby Season 2, interpretata da Azumi Waki, Marika Kouno, Machico, Ayaka Ohashi, Chise Kimura, Hitomi Ueda y Saori Oonishi

7. My War de L'Attacco dei Giganti: The Final Season , interpretata da Shinsei Kamattechan.

6. DIES IN NO TIME diThe Vampire Dies in No Time, interpretata da Jun Fukuyama .

5. Ai no Supreme di Miss Kobayashi Dragon Maid S, intepretata da Fhána.

4. Sing My Pleasure di Vivy: Fluorite Eye’s Song, interpretata da Kairi Yagi.

3. Gotoubun no Katachi di The Quintessential Quintuplets ∬ , interpretata da Kana Hanazawa, Ayana Taketatsu, Miku Itou, Ayane Sakura e Inori Minase.

2. Cry Baby di Tokyo Revengers , interpretata da Official HiGE DANdism.

1. Akeboshi di Demon Slayer: Il Treno Mugen, interpretata da LiSA.

La vincitrice delle opening degli anime del 2021 è, com'era prevedibile, Akeboshi di LiSA realizzata per il film Demon Slayer: Il Treno Mugen attualmente visibile nei cinema italiani.

Al secondo posto invece troviamo la opening di un altro grandissimo anime di successo del 2021, Cry Baby di Tokyo Revengers. Completamente inaspettata è invece la posizione di My War de L'Attacco dei Giganti Final Season. Sicuramente possiamo aspettarci che The Rumbling, opening della seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4 sarà tra le prime posizioni della classifica per il 2022.