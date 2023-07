Quali sono gli anime abbandonati dopo la 2° stagione? Sword Art Online fra questi

La prima stagione di un anime è essenziale per mostrare al pubblico di cosa si sta trattando e da essa dipende il continuo della serie. Se l'attenzione viene mantenuta alta, la seconda stagione è assicurata quasi del tutto. Tuttavia, non tutte le serie riescono a mantenere la stessa qualità.

Sword Art Online è una delle serie dalle ottime premesse ma che non è riuscita a mantenere alta l'attenzione con la propria seconda stagione. Nonostante i fan ancora oggi celebrino la serie, come nel caso di questo cosplay di Asuna versione Titania, nelle ultime stagioni mancava un adeguato sviluppo del personaggio o della posta in gioco per il protagonista Kirito.

Lo stesso si può dire di The Promised Neverland, l'horror in quanto incentrato su dei bambini era risultato estremamente terrificante, tuttavia il suo seguito è stato uno delle delusioni più grandi dei fan, in quanto ha tralasciato punti chiave della storia, accelerando troppo nel racconto.

Anche Beastars che sta per concludersi con la sua stagione finale partiva da una trama promettente, fino a scadere nel banale, con Haru totalmente assente e nuovi personaggi inutili ai fini della storia. Più precedentemente, Hyouka ha sorpreso gli spettatori con un mystery che fondeva giallo e commedia, tuttavia la seconda parte della serie non ha stupito allo stesso modo i fan, rovinando il racconto, portando la cancellazione della seconda stagione.

Fire Force sarebbe dovuto essere uno degli shonen di punta dell'anno 2019-2020, eppure la grande animazione e lo stile strabiliante della serie non riescono a far fronte alla trama complessa della seconda stagione, troppo ricca di nuovi personaggi e con poco sviluppo di trama.

Sono tanti i titoli che si potrebbero nominare, quali altre serie dovrebbero essere aggiunte alla lista? Fatecelo sapere con un commento!