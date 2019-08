L'anime ACTORS: Songs Connection si mostra in tre nuovi video

Nel corso della giornata odierna, il sito web officiale dedicato ad ACTORS: Songs Connection, anime basato sul progetto ACTORS CD della EXIT TUNES, ha pubblicato tre nuovi video - due dei quali visionabili cliccando sulla fonte della news - dedicati ad altrettanti personaggi dell'opera.

Osamu Yamasaki (Hakuōki, entrambe le stagioni di Hakkenden: Eight Dogs of the East)è stato posto come director dell'opera, Yukio Nagasaki (Love Live! School idol project, Love Live! Sunshine!!, Land of the Lustrous) lavorerà come sound director, mentre Asako Nishida (Love Live! School idol project, Land of the Lustrous) sta lavorando al character design. Drive si occuperà del processo d'animazione, EXIT TUNES è stato posto come music producion e Hideakira Kimura, Tomotaka Ōsumi, e Hiroaki Tsutsumi lavoreranno alla colonna sonora. Qui di seguito potete invece leggere i nomi del cast di doppiatori al lavoro sulla serie:

Sōichiro Hoshi nei panni di Hinata Mitsutsuka

Yuuki Ono nei panni di Mike Enjōji

Kenji Nojima nei panni di Mitsuki Akika

Ryotaro Okiayu nei panni di Satsuma Kadonoōji

Tomohiro Tsuboi nei panni di Ryō Saotome

Noriaki Sugiyama nei panni di Keishi Harumoto

Takuya Eguchi nei panni di Kai Akizuki

Subaru Kimura nei panni di Chiguma Marume

Ryo Horikawa nei panni di Kagetora Nagano

Sho Hayami nei panni di Tsukasa Odawara

Ryota Takeuchi nei panni di Washiho Usuki

Nel caso in cui non doveste conoscere l'opera, la storia è incentrata sulla vita di tutti i giorni degli studenti e degli insegnanti alla Private Amaka Academy, una scuola fondata dal grande gruppo dell’università locale Slive Central. Il franchise ha visto inoltre il sopraggiungere di vari prodotti, tra DVD, CD musicali una light novel e un mook a pubblicazione periodica, li tutto senza poi ovviamente dimenticare varie opere teatrali e merchandise.