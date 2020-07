Gli anime aiutano a prendere pesci: uno youtuber giapponese lo dimostra con un video

Ogni giorno su queste pagine vi presentiamo le migliori statuette disponibili sul mercato. Da quelle di Pokémon con Lapras e Mewtwo ai Funko POP di Dragon Ball o di altri franchise. E a quel punto sarebbe logico metterle in vetrina per esporle. Ma secondo un noto youtuber giapponese, FMAXTV, tutto questo può avere ben altro uso.

Cosa c'è di meglio infatti se non usare le statuette come esche per andare a pesca? FMAXTV l'ha provato e ha ottenuto dei risultati particolari che ha mostrato poi in un video caricato su YouTube. Facendosi accompagnare da Sayaka Miki di Puella Magi Madoka Magica, è andato a pesca in mare e ha provato a usarla come esca.

Dapprima tenta di acchiappare qualcosa usando la testa di Woody da Toy Story, ma non è abbastanza fortunato. Dal minuto 8 del video usa però Sayaka Miki come esca, attaccandola all'estremità della lenza. Ebbene, il risultato sono diversi polpi che si avvinghiano alla figure della ragazza di Puella Magi Madoka Magica. Va notato che non è stata usata nessun'altra esca e solo dopo alcune catture inizia ad utilizzare una sorta di spray che attira i polpi, pertanto l'effetto sembra davvero proprio della magia di Sayaka Miki.

L'esperimento curioso ha avuto anche modo di confermare perché in Giappone, negli hentai, viene fatto grande uso dei polpi e dei loro tentacoli: gli animali non hanno sfiorato la testa di Woody mentre non si sono lasciati sfuggire la graziosa silhouette dell'altro personaggio fittizio.