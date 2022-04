Quali sono stati gli anime più apprezzati dai fan in giappone nella stagione invernale?

La stagione invernale a tema anime è stata caratterizzata da molteplici titoli che hanno fatto molto parlare di sé. Da L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 al sequel di Demon Slayer, ecco quali sono secondo gli appassionati in Giappone i migliori titoli andati in onda negli ultimi tre mesi.

In attesa della parte 3 della Final Season di Attack on Titan, l'ultima tranche di episodi che dovrebbe finalmente concludere le gesta di Eren, Armin e Mikasa, nel frattempo è arrivato il momento di tirare le somme sulla precedente stagione a tema anime che ha fatto molto parlare di sé anche per il popolarissimo My Dress-up Darling.

Ad ogni modo, il portale Filmarks ha chiesto ai fan nel Sol Levante quali sono stati i 10 anime più votati negli ultimi tre mesi. La classifica in questione, dunque, qui segue:

Attack on Titan Final Season Part 2 Aggretsuko, stagione 4 JoJo’s Bizarre Adventure STONE OCEAN The Heike Story Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Saga del Quartiere e a luci rosse Stagione 3 Takagi-san My Dress-Up Darling Akebi’s Sailor Uniform The Orbital Children Police in a Pod

Anche il celebre portale di Anime Trending si è posto lo stesso quesito ampliando però la platea al pubblico di tutto il mondo:

My Dress-up Darling Attack on Titan 4 Part 2 Demon Slayer stagione 2 Akebi’s Sailor Uniform Teasing Master Takagi san 3 Sasaki and Miyano The case study of Vanitas parte 2 Sabikui Bisco A genius prince guide to raising a nation out of debt Princess Connect Re:Dive

E voi, invece, cosa ne pensate dell'opinione dei fan in Giappone, siete d'accordo? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.