Anime: arrestato uno Youtuber per importazione di materiale pedopornografico

Nell'ultimo periodo l'Australia ha alzato il pugno duro contro gli anime, andando direttamente a colpire l'accesso a diversi canali streaming. Recentemente, inoltre, uno scandalo ha colpito nuovamente l'industria dell'animazione dopo che uno YouTuber è stato arrestato per importazione di materiale pedopornografico.

Tutti contro Shane Andrew Lunnay, uno streamer che è caduto nell'occhio del ciclone dopo essere stato accusato di fare sesso con una bambola gonfiabile in diretta streaming, anche se attualmente non vi è alcuna prova a sostenere questa tesi. Attualmente, lo YouTuber è stato condannato a un anno di carcere anche per via di ulteriori accuse di possesso e controllo di materiale pedopornografico con diretta importazione di merci proibite.

Il giudice Geraldine Davison ha sfruttato alcuni rinvenimenti nella casa dell'imputato, ovvero illustrazioni e video di bambine dall'età inferiore ai 14 anni, per attaccare duramente gli anime e la categoria hentai: "Non è forse giunto il momento di considerare gli anime e gli hentai dannosi per la nostra società?"

Il giudice ha sottolineato che Lunnay viveva in una "sorta di mondo fantastico" per via di numerosi poster nella sua stanza di ragazze anime. Come se ciò non bastasse, nemmeno il suo avvocato difensore sembra aver preso realmente le sue difese annunciando che "Lunnay vive in un mondo fantasico, malsano, deviante e illegale", per poi suggerire un paio di sedute in terapia.

Una situazione particolarmente grave ma che getta ulteriormente benzina sul fuoco in merito alla diffusione dell'animazione giapponese in Australia. A tal proposito, vi ricordiamo che il Commonwealth ha persino bannato Sword Art Online e No Game no Life.