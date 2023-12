Gli anime arrivano agli Oscar 2024: Il ragazzo e l'airone tra i probabili candidati

Il 2023 è stato un anno formidabile per il cinema d'animazione giapponese. Un dato certificato anche dall'inclusione di ben cinque anime nella shortlist dell'Academy, tra cui Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki. Dalla lista di questi 33 lungometraggi sarà poi tratta la cinquina dei nominati al “miglior film d'animazione” agli Oscar 2024.

L'inclusione nella shortlist permette ai film di risultare eleggibili per la prossima cerimonia degli Oscar, che si terrà come di consueto a Los Angeles nel mese di marzo. Naturalmente il fatto di rientrare in questa (limitata?) lista di possibili candidati non equivale ad ottenere una sicura nomination, soprattutto se consideriamo la nota riverenza che l'Academy ha nei confronti dei prodotti Disney. Ma il numero decisamente alto di film giapponesi – l'anno scorso, ad esempio, ne erano stati inclusi solamente tre nella shortlist – e soprattutto la loro indiscutibile qualità, apre la porta a scenari interessanti.

Dei cinque film nipponici inclusi nella shortlist, cioè The First Slam Dunk, Suzume, Blue Giant, Il castello invisibile e Il ragazzo e l'airone, il più quotato ad entrare nella cinquina dei nominati nella categoria dedicata al “miglior film d'animazione” degli Oscar 2024 è naturalmente l'opera ultima di Miyazaki. D'altronde il celebre maestro è universalmente considerato un autore, alla pari dei grandi cineasti che l'Academy è solita celebrare, tanto che alcuni ritengono possibile anche una candidatura nella categoria più ambita: quella per il miglior film. Un'impresa per nulla impossibile, dato anche l'enorme successo di Il ragazzo e l'airone al box-office americano in questi stessi giorni.

Discorso diverso per le altre opere. The First Slam Dunk ha superato ogni incasso in Giappone, ma negli Stati Uniti sono stati davvero in pochi a vederlo in sala, nonostante i grandi elogi della critica. E quando si parla di Oscar, bisogna sempre tenere in considerazione la risonanza che un dato film, specialmente se straniero, ottiene sul suolo statunitense. In questo senso un'opera come Suzume potrebbe conoscere un esito diverso, dal momento che il lungometraggio di Shinkai si porta dietro anche il successo della proiezione a Cannes. Per gli altri due film, invece, una nomination sembra fuori discussione.