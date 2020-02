L'anime Ascendance of a Bookworm si mostra in un teaser affiancato da varie informazioni

Il sito web ufficiale dedicato ad Ascendance of a Bookworm, serie animata tratta dalla light novel concretizzatasi grazie al lavoro di Miya Kazuki, ha rilasciato un nuovo teaser dedicato all'attesa seconda parte dell'opera, il tutto seguito da una nuova key visual che potete visionare scorrendo a fondo news.

Come se ciò non fosse abbastanza, l'occasione è stata sfruttata per annunciare che la seconda tornata d'episodi della produzione - che sarà composta da un totale di 12 puntate - verrà pubblicata dal 4 aprile 2020. Inoltre, è stato reso noto che l'opera sarà disponibile in Giappone in formato DVD attraverso quattro volumi contenenti tre episodi l'uno, il tutto affiancato poi da un box Blu-ray che conterrà invece tutte e 12 le puntate. Inoltre, la seconda parte dell'anime aggiungerà Yuko Sanpei, Shō Karino e Chiyo Tomaru al cast rispettivamente come Gil, Fran e Delia. Tutti e tre i nuovi personaggi sono servitori della chiesa che fungeranno da assistenti per Myne.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra di una bambina amante dei libri che dopo essere morta in un tragico incidente, rinasce come Mybe, figlia malata di un soldato. Il mondo in cui si trova ora, inoltre, si caratterizza per un tasso di alfabetizzazione molto basso e i libri si pagano a peso d'oro. Mybe decide quindi di diventare bibliotecaria per assicurarsi che le nuove terre che l'hanno accolta siano popolate da assidui lettori.

Nel caso in cui foste interessati, inoltre, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Ascendance of a Bookworm. Tra l'altro, già in passato Ascendance of a Bookworm si era mostrata in vari trailer.