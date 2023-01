L'anime di Attack on Titan è più completo del manga? La risposta di Hajime Isayama

Negli ultimi giorni Hajime Isayama ha i riflettori puntati. L'autore di Attack on Titan, che ha concluso la sua opera più famosa nell'aprile del 2021, si è reso infatti protagonista di una serie di interviste che stanno facendo il giro del mondo.

L'autore di Attack on Titan ha detto di avere un rivale, quel Tatsuya Endo che ha raggiunto la fama internazionale con Spy x Family. Tra i due la rivalità non è in ambito lavorativo, ma in quello sportivo. L'ex assistente è infatti il suo principale avversario a ping pong. Anche l'autore di Blue Lock è un suo vecchio assistente.

A ogni modo, nel corso dell'intervista rilasciata al portale Brut, Isayama ha parlato di tanto altro. Il sensei ha ammesso che ci sono cose del suo stesso manga che non gli piacciono del tutto, ma che nonostante ciò non crede che l'anime sia la versione definitiva dell'opera. Il manga e l'anime di Attack on Titan sono due prodotti differenti per Isayama, con il primo paragonabile a un concerto dal vivo e il secondo a un album registrato.

Attack on Titan rappresenta l'umanità in malo modo e infatti per il sensei in generale tutto è piuttosto effimero, come il successo che lo ha investito in questi ultimi anni. Tra le tante altre curiosità su Attack on Titan, Isayama ha riferito che c'è anche Games of Thrones tra le sue fonti d'ispirazione, soprattutto dal punto dei visti dei dialoghi.

Il maestro ha poi affermato che ci sono parecchie differenze tra il pubblico occidentale e quello giapponese per quanto riguarda la concezione e il trattamento della professione del mangaka. Se il pubblico nipponico giudica l'opera come un prodotto commerciale, quello occidentale invece vede un mangaka come un vero e proprio artista. Vi lasciamo ad altre curiosità su Attack on Titan rivelate da Hajime Isayama.