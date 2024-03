Gli anime più attesi? Questi sono gli adattamenti che i fan sperano di vedere nel 2024

L'Anime Japan 2024 ci ha regalato sorprese meravigliose come il bellissimo trailer della stagione 2 di Oshi no Ko o l'annuncio del mese d'uscita di Re:Zero 3. Inoltre, grazie al solito sondaggio annuale emerso dalla fiera, abbiamo scoperto di quali manga i fan vorrebbero vedere a tutti i costi una trasposizione anime quest'anno.

Anime Japan ha selezionato 50 titoli e, quando sono state superate le 100.000 votazioni, è stata stilata una lista dei primi dieci. La richiesta fatta ai fan è stata, ovviamente, quella di selezionare l'opera che vorrebbero ricevesse un adattamento animato e i risultati sono stati sorprendenti.

Infatti, salta immediatamente all'occhio la presenza del fenomeno internazionale Kagurabachi, il manga diventato virale ancor prima della sua pubblicazione.

Non manca la quota storico/drammatica con The Summer You Were There e, per gli appassionati di serie action con elementi soprannaturali, c'è anche Psyren, lo shonen di Toshiaki Iwashiro.

Per le persone più romantiche e che sanno apprezzare storie d'amore non banali, un anime su I Think I Turned My Childhood Friend Into a Girl sarebbe l'ideale.

Infine, per chi volesse farsi una risata e vivere una bella avventura è da segnalare la presenza in top 10 di Kindergarten Wars.

Ad ogni modo, se volete dare un'occhiata alla lista completa, eccola:

Shinanonchi no Ikuru

Syougakuseiemumotoemumi no kattekimamaraifu

Real Akiba Boys

I Think I Turned My Childhood Friend Into a Girl

Ugly Duckling of the Entertainment District

Kitanai Kimi ga Ichiban Kawaii

Kagurabachi

The Summer You Were There

Kindergarten Wars

Psyren

Conoscete i manga vincitori del sondaggio? Se sì, di quale desiderereste una trasposizione animata? Fatecelo sapere qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti!

Su Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti di oggi.