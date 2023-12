Quali sono gli anime più attesi del 2024? Ecco la top 5!

Il 2024 promette di essere un anno incredibile per gli anime, tra nuove produzioni e ripartenze per alcuni brand di successo. La carne al fuoco è tanta e noi di Everyeye ci siamo trovati costretti a scegliere i cinque titoli che riteniamo più promettenti tra quelli in arrivo nei prossimi mesi. Ecco a voi gli anime che secondo noi faranno impazzire i fan.

5 - Solo Leveling

Considerato uno dei migliori manhwa in circolazione, Solo Leveling farà il suo debutto animato nel mese di gennaio del 2024. Lo studio che si occuperà di trasporre in anime l'opera originale, che narra la trasformazione di Sung Jinwoo da debole ragazzo a guerriero imbattibile - è A1 - Pictures. In passato, lo stesso studio ha realizzato la versione animata di Sword Art Online, diventato nel tempo un vero e proprio fenomeno mediatico.

4 - Kaiju No.8

Il recente trailer di Kaiju No.8 ha mostrato un anime in cui l'azione non mancherà di certo: lo studio Production I.G. (Psycho-Pass) è pronto a superarsi ancora una volta. La storia della produzione parla da un uomo di mezza età che diventa il proprietario di un mostro in grado di combattere contro i Kaiju: una premessa che promette battaglie su larga scala!

3 - My Hero Academia, Stagione 7

La nuova stagione di My Hero Academia adatterà l'arco finale del manga: la battaglia conclusiva vedrà tutti i protagonisti del franchise tornare in scena, mentre la minaccia di Shigaraki Tomura e All For One incomberà sulla società degli eroi.

2 - Demon Slayer: Hashira Training Arc

In primavera assisteremo al continuo del più grande successo di studio Ufotable: Demon Slayer. La saga che verrà trasposta in versione animata è quella di preparazione allo scontro decisivo con Kibutsuji Muzan, e potrebbe portare ad un elevato numero di contenuti anime original, data la brevità dell'arco narrativo nel manga.

1 - Dandadan

Lo studio ScienceSARU, nel trailer di Dandadan, ci ha rivelato la parola d'ordine dietro al progetto: follia. Il manga di Yukinobu Tatsu è un "mischione" ineguagliabile di elementi tradizionali degli anime. In apparenza, c'è "semplicemente" una coppia di ragazzi impegnata a combattere contro gli alieni, ma in realtà la trama nasconde molti segreti e non vediamo l'ora di saperne di più.

