Quali sono gli anime più attesi dell'inverno 2024? Torna Haikyuu!

A breve il 2023 ci saluterà dopo un autunno trascorso in compagnia di Spy x Family, Frieren, Jujutsu Kaisen e tanti altri. Questo attuale, ricco palinsesto sta per salutare il pubblico, lasciando spazio a una nuova stagione promettente. Il prossimo anno non sarà di certo da meno. Nell'inverno del 2024 sono in arrivo tanti anime molto attesi!

Il titolo di miglior anime dell'autunno 2023 è stato vinto da Frieren: Oltre la fine del viaggio con ampio margine. Il pubblico e l'industria animata è ormai pronta a voltare pagina e ad accogliere la stagione invernale, la prima del 2024. Ecco le migliori serie con cui trascorrere al caldo la stagione più fredda dell'anno.

Ci saranno diverse new entry nel prossimo palinsesto, primo tra tutti Solo Leveling, adattamento del manhwa omonimo che incarna lo spirito isekai di Sword Art Online. Vedremo anche Metallic Rouge, il nuovo anime dallo studio di My Hero Academia e altri famosi. Ambizioso progetto originale, è incentrato sui mecha, protagoniste femminili e un mondo dove umani e androidi coesistono. Altra novità sarà Bottom-Tier Character Tomozaki 2nd Stage, affascinante romcom che ruota attorno alla figura di un'appassionata di giochi ed emarginata sociale. Arriverà su Netflix Delicious in Dungeon, una serie accattivante che fonde elementi fantasy a quelli culinari. Ultima novità sarà Hokkaido Gals Are Super Adorable!, altra serie romcom il cui adattamento è tra i più attesi dal fan del genere.

Poi ci saranno diversi ritorni graditi, in primis la seconda stagione di Mashle da poco confermata attraverso un trailer. Magia e Muscoli andranno di pari passo con una serie a sfondo storico, ossia Kingdom 5 pubblicizzato con un poster solo di recente. Oltre a questa coppia, arriveranno anche la Stagione 3 di Blue Exorcist e la terza stagione di Classroom of the Elite. Il ritorno più atteso è quello di Haikyuu!! che nel mese di febbraio arriverà al cinema con il primo dei due film conclusivi. La storia riprenderà dalla conclusione della seconda parte della stagione 4, dopo che la Karasuno ha battuto i rivali dell'Inarizaki. Il prossimo match è contro il club Nekoma.