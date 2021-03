Quali sono gli anime più attesi di questa primavera? My Hero Academia guida la classifica

Con il palinsesto invernale giunto ormai al termine, una nuova ondata di anime sta per abbattersi sulle varie piattaforme streaming. Ma quali sono i più attesi dagli spettatori? In cima alla classifica delle serie animate più bramate vi è senza ombra di dubbio My Hero Academia Stagione 5.

Questo dato non è frutto di supposizioni, ma bensì di un sondaggio condotto in Giappone. Al quesito "Qual è l'anime della stagione primaverile per cui avete le più alte aspettative", la community ha risposto proprio My Hero Academia 5. Tale sondaggio è stato condotto dal popolare portale nipponico Anime! Anime!. Scopriamo la top ten degli anime più attesi della stagione Primavera 2021, che avrà inizio nel mese di aprile.

Alle spalle dell'opera di Kohei Horikoshi, che ripartirà dal 27 marzo con un episodio riassuntivo, troviamo Fruits Basket: The Final, serie animata che porterà alla conclusione lo shoujo scritto e disegnato da Natsuki Takaya. A chiudere il podio vi è Hige Wo Soru. Soshite Joshikousei Wo Hirou, da noi meglio conosciuto con il nome di Higehiro: After Being Rejected, I Shaved and Took in a High School Runaway.

Tra i primi dieci anime più attesi troviamo poi, in rigoroso ordine, Osananajimi Ga Zettai Ni Makenai Love Comdey, Mairimashita! Iruma-kun S2, Zombieland Saga Revenge, 86: Eighty-Six, Moriarty The Patriot S2, Tokyo Revengers e Burning Kabaddi.

E invece voi quale nuova serie animata attendete con più ansia? Nel frattempo, scoprite tutto su Izuku Midoriya, il protagonista di My Hero Academia. Deku e gli altri protagonisti di My Hero Academia sono diventati dei cavalieri fantasy in questo artwork.