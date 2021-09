Quali sono gli anime più attesi della stagione autunnale? La Top 10 dei fan giapponesi

L'autunno è finalmente iniziato, e come ogni trimestre i sondaggisti di Goo Ranking hanno pubblicato la classifica delle serie più attese dal pubblico giapponese, basandosi su una ricerca che ha visto la partecipazione di più di 10.000 appassionati. Qual è dunque l'anime più atteso? Scopriamo insieme la Top 10.

Prima di analizzare la classifica vi anticipiamo che la seconda stagione di Demon Slayer non è presente, visto che l'annuncio di Ufotable è avvenuto il 25 settembre, due giorni dopo la chiusura del sondaggio. Per ovvie ragioni potevano essere votati solo gli anime con uscita confermata tra il 22 settembre e il 21 dicembre 2021, altrimenti Demon Slayer 2 avrebbe sicuramente conquistato la vetta.

Top 20 anime più attesi autunno 2021

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Parte 2) Kyoukai Senki Restaurant to Another World 2 Shikizakura Let's Make a Mug Too 2 Lupin the Third Part 6 86: Eighty Six (Parte 2) Ranking of Kings Komi Can't Communicate World Trigger 3

Come sicuramente avrete notato c'è una grande carenza di nuovi anime, con sole tre reali novità in Top 10, ovvero Shikizakura, Ranking of Kings e Komi Can't Communicate. In realtà anche il primo e il settimo classificato, vale a dire Jobless Reincarnation e 86: Eighty Six, sarebbero alla prima stagione, ma in entrambi i casi in autunno sarà trasmesso il secondo cour, visto che il primo è andato in onda in primavera.

Tra i grandi esclusi invece è impossibile non notare Takt Op. Destiny di Studio MAPPA e Madhouse, un anime con animazioni stellari in uscita il 5 ottobre su Crunchyroll. Inoltre, non è presente in lista un anime molto atteso dal pubblico occidentale, ovvero Blue Period, presto in arrivo su Netflix Italia.

E voi cosa ne dite? Cosa guarderete questa stagione? Fatecelo sapere nella sezione commenti!