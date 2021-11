Gli anime più attesi della stagione invernale? Da L'Attacco dei Giganti a Demon Slayer

Dicembre è proprio dietro l'angolo, e questo significa che molte persone si stanno preparando per le vacanze. Se alcuni si preparano alle festività, altri tengono gli occhi aperti sui cataloghi delle piattaforme streaming. La stagione invernale degli anime si avvicina, e i fan iniziano a segnarsi le serie da non perdersi in questa stagione.

Per quelli che non lo sanno, la stagione invernale degli anime inizia tradizionalmente ogni gennaio, ma alcune serie arrivano in anticipo una volta iniziato dicembre. Questo è confermato dall'arrivo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba il 5 dicembre che inaugurerà la stagione invernale anime. La serie esplorerà un territorio tutto nuovo quando inizierà il suo arco arco narrativo del Distretto a Luci Rosse, e l'esordio è uno dei più attesi dell'anno.

Come potete immaginare, i fan sono entusiasti del ritorno di Demon Slayer con nuovi contenuti, ma non sarà l'unico ad iniziare a dicembre. Diverse altre serie come Kanashiki Deku Neko-chan e Sorairo Utility sono programmate per andare in onda prima del nuovo anno.

Una volta che gennaio arriverà, le cose si intensificheranno per i fan, e dobbiamo ringraziare soprattutto L'Attacco dei Giganti 4 che riprenderà. L'anime dovrebbe tornare con la seconda parte della quarta stagione il 10 gennaio. Questo debutto segnerà una pietra miliare per L'Attacco dei Giganti, dato che questa sarà l'ultima stagione dell'anime.

Quindi, se volete godervi un'ultimo esordio con Eren, il momento sta arrivando. Per quanto riguarda le altre serie da non perdere, l'anime di Arifureta e Tokyo 24 sono in cima alla lista del fandom quest'inverno. E naturalmente, non possiamo continuare senza menzionare i film

Dicembre inaugurerà una nuova era per Jujutsu Kaisen in Giappone, dato che il primo film dell'anime, Jujutsu Kaisen 0 uscirà alla vigilia di Natale. Le sale cinematografiche giapponesi abbracceranno nuovamente l'inverno il 18 febbraio quando Fruits Basket: Prelude uscirà, e i fan sono già abbastanza emozionati al solo pensiero del passaggio della rom-com al grande schermo.

Allora, avete qualche serie imperdibile in arrivo questo inverno? Quale di queste serie farà maggior successo secondo voi? Qua invece trovate la top 10 degli anime autunnali più attesi.