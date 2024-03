L'anime più atteso della primavera 2024? I fan non hanno dubbi, è LUI

Questa primavera si preannuncia ricca di sorprese, con numerosi nuovi anime alle porte e dei ritorni tanto attesi. Ma quali sono i titoli più attesi dai fan? La community ha creato un sondaggio e ha stilato una classifica con le dieci opere più attese: ecco quali sono.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, quarta stagione Kaiju N.8 My Hero Academia, settima stagione Yuru Camp Sound Euphonium, terza stagione That time that I've got reincarnated as a Slime, terza stagione Konosuba, terza stagione Mushoku Tensei, seconda stagione, seconda parte Sand Land: The Series Wind Breaker

Demon Slayer mantiene saldamente la sua posizione al vertice della classifica, una conferma della sua straordinaria popolarità. L'anime ha conquistato un vasto seguito sin dal suo debutto e l'arrivo della quarta stagione è atteso con grande fervore. D'altro canto, Kaiju No. 8 si prepara al suo debutto questo aprile con un'anteprima che promette di emozionare il pubblico. Kaiju No 8 verrà trasmesso in streaming su X, diventando il primo anime a venir pubblicato su un social, garantendo una visibilità a livello globale, confermando l'ascesa delle serie animate giapponesi come fenomeno culturale di portata mondiale.

Da My Hero Academia a Konosuba, la primavera 2024 segna il ritorno di alcune delle serie più amate dal pubblico. Inoltre, nuovi titoli come Sand Land e Wind Breaker faranno il loro debutto, introducendo nuove storie da esplorare nell'universo anime. Nell'attesa di queste nuove uscite, perché non scoprire i migliori episodi di Demon Slayer?

