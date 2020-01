Anime Awards 2020: Demon Slayer guida con 9 nomination, ecco tutti i candidati

Crunchyroll ha finalmente aperto le votazioni per gli Anime Awards 2020, il riconoscimento occidentale più importante riservato alle serie animate giapponesi. Potrete esprimere la vostre preferenze fino alla mezzanotte del prossimo 17 gennaio.

A guidare le candidature ci sono Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Carole & Tuesday e Vinland Saga con 9 nomination l'uno. Molto bene anche Mob Psycho II, L'Attacco dei Giganti 3 e Kaguya-sama: Love is War, rispettivamente in gara con 7, 6 e 5 nomination. Qui sotto potete leggere tutti i candidati.

Anime dell'anno

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Carole & Tuesday

Mob Psycho 100 II

O Maidens in Your Savage Season

Vinland Saga

The Promised Neverland

Migliori animazioni

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

L'Attacco dei Giganti 3

Mob Psycho 100 II

Sarazanmai

Vinland Saga

Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia

Miglior personaggio maschile

Bruno Bucciarati in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo

Hyakkimaru in Dororo

Kanata Hoshijima in Astra Lost in Space

Shigeo "Mob" Kegeyama in Mob Psycho 100 II

Tanjiro kamado in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Naruzou Machi in How Heavy are the Dumbbells You Lift?

Miglior personaggio femminile

Carole in Carole & Tuesday

Chika Fujiwara in Kaguya-sama: Love is War

Emma in The Promised Neverland

Kohaku in Dr. STONE

Nezuko Kamado in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Raphtalia in The Rising of the Shield Hero

Migliore colonna sonora

L'Attacco dei Giganti 3

Carole & Tuesday

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Dr. Stone

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo

The Rising of the Shield Hero

Miglior regista

Tetsuro Araki - L'Attacco dei Giganti 3

Kiyotaka Suzuki - Babylon

Shinichiro Watanabe & Motonobu Hori - Carole & Tuesday

Yuzuru Tachikawa - Mob Psycho 100 II

Kunihiko Ikuhara - Sarazanmai

Shuhei Yabuta - Vinland Saga

Miglior character design

Carole & Tuesday

Dororo

Dr. Stone

Kaguya-sama: Love is War

Sarazanmai

Vinland Saga

Miglior protagonista

Emma - The Promised Neverland

Hyakkimaru - Dororo

Saitama - One-Punch Man 2

Senku Ishigami - Dr. Stone

Tanjiro Kamado - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Tohru Honda - Fruits Basket

Miglior antagonista

Ai Magase in Babylon

Angela in Carole and Tuesday

Askeladd in Vinland Saga

Garou in One-Punch Man 2

Isabella in The Promised Neverland

Overhaul in My Hero Academia 4

Migliore scena di combattimento

King Crimson vs Metallica - Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo

Levi vs Gigante Bestia - L'Attacco dei Giganti 3

Mob vs Toichiro - Mob Psycho 100 II

Tanjiro & Nezuko Kamado vs Rui - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Thorfinn vs Thorkell - Vinland Saga

Ushiwakamaru vs. Tiamat in Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia

Migliore coppia

Baki Hanma & Kozue Matsumoto in Baki

Kaguya Shinomiya & Miyuki Shirogane in Kaguya-sama: Love is War

Mafuyu Sato & Ritsuka Uenoyama in Given

Reo & Mabu in Sarazanmai

Rika Zonazaki & Shun Amagi in O Maidens in Your Savage Season

Ymir & Historia in L'Attacco dei Giganti 3

Miglior commedia

Aggretsuko

How Heavy are the Dumbbells You Lift?

Isekai Quartet

Kaguya-sama: Love is War

Sarazanmai

My Roommate Is a Cat

Miglior drama

Stars Align

Carole & Tuesday

The Promised Neverland

Fruits Basket

Vinland Saga

Babylon

Miglior fantasy

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Sarazanmai

Ascendance of a Bookworm

L'Attacco dei Giganti 3

The Promised Neverland

Astra Lost in Space

Miglior Opening

Kiss me - Carole & Tuesday

Touch Off - The Promised Neverland

99.9 - Mob Psycho 100 II

Kawaki wo Ameku - Domestic Girlfriend

Inferno - Fire Force

Mukanjyo - Vinland Saga

Miglior Ending

Hold Me Now - Carole & Tuesday

Chikatto Chika Chikaa♡ - Kaguya: Sama - Love is War

Torches - Vinland Saga

Stand By Me - Sarazanmai

Veil - Fire Force

Sayonara Gokko - Dororo

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, già fresco di vittoria ai Newtype Awards 2019, è il grande favorito e porterà probabilmente a casa il maggior numero di statuette. Dall'altra parte, Vinland Saga è velocemente diventato uno dei fan favourite e dovrebbe riuscire a vincere per lo meno la competizione per il miglior antagonista.

Per la migliore scena di combattimento è interessante lo scontro tra Demon Slayer e L'Attacco dei Giganti, mentre è impronosticabile il vincitore per la migliore opening.

E voi cosa ne pensate? Chi conquisterà il maggior numero di premi? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla Top 100 anime del decennio di Crunchyroll, condivisa appena un mese fa.