Anime Awards 2021: Jujutsu Kaisen guida con 10 nomination, ecco tutti i candidati

Pochi minuti fa, Crunchyroll ha ufficialmente aperto le votazioni per gli Anime Awards 2021, il riconoscimento occidentale più importante riservato alle serie animate giapponesi. Potrete esprimere la vostre preferenze fino alla mezzanotte del prossimo 22 gennaio, mentre i vincitori saranno rivelati in diretta la sera del 19 febbraio 2021.

A guidare le candidature ci sono Jujutsu Kaisen e Great Pretender con 10 nomination l'uno. Molto bene anche Keep Your Hands off Eizouken!, Beastars e Tower of God, rispettivamente in gara con 9, 8 e 7 nomination. Qui sotto potete leggere tutti i candidati.

Anime dell'anno

Keep Your Hands Off Eizouken!

Jujutsu Kaisen

Dorohedoro

Great Pretender

Appare-Ranman!

Beastars

Migliori animazioni

Keep Your Hands Off Eizouken!

The God of High School

Great Pretender

Jujutsu Kaisen

Princess Connect! Re: Dive

Beastars

Miglior Opening

Easy Breezy - Keep Your Hands Off Eizouken!

Kaikaikitan - Jujutsu Kaisen

Wild Side - Beastars

G.P. - Great Pretender

Daddy Daddy Do! - Kaguya: Sama - Love is War 2

Phoenix - Haikyu!! 4

Miglior Ending

Lost in Paradise - Jujutsu Kaisen

The Great Pretender - Great Pretender

Night Running - BNA: Brand New Animal

(K)NoW_NAME - Dorohedoro

Welcome My Friend - The Millionaire Detective - Balance: UNLIMITED

LAST DANCE - In/Spectre

Miglior personaggio maschile

Caiman in Dorohedoro

Gojo Satoru in Jujutsu Kaisen

Khun Aguero Agnes in Tower of God

Legoshi in Beastars

Anos Voldigoad in The Misfit of Demon King Academy

Shoyo Hinata in Haikyu!! 4

Miglior personaggio femminile

Sayaka Kanamori in Keep Your Hands Off Eizouken!

Chizuru Mizuhara in Rent-A-Girlfriend

Noi in Dorohedoro

Catarina Claes in My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!

Abigail Jones in Great Pretender

Kaguya Shinomiya in Kaguya-sama: Love is War 2

Migliore colonna sonora

Tower of God

Great Pretender

Beastars

Keep Your Hands Off Eizouken!

The God of High School

Japan Sinks: 2020

Miglior regista

Masaaki Yuasa - Keep Your Hands Off Eizouken!

Yuzuru Tachikawa - Deca-Dence

Sunghoo Park - Jujutsu Kaisen

Hiro Kaburagi - Great Pretender

Mamoru Hatakeyama - Kaguya-sama: Love is War 2

Takashi Sano - Tower of God

Miglior character design

Keep Your Hands Off Eizouken!

Great Pretender

Toilet-bound Hanako-kun

BNA: Brand New Animal

Tower of God

Yashahime: Princess Half-Demon

Miglior protagonista

Midori Asakusa in Keep Your Hands Off Eizouken!

Natsume in Deca-Dence

Catarina Claes in My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!

Yuji Itadori in Jujutsu Kaisen

Anos Voldigoad in The Misfit of Demon King Academy

Shoyo Hinata in Haikyu!! 4

Miglior antagonista

En in Dorohedoro

Ryomen Sukuna in Jujutsu Kaisen

Rachel in Tower of God

Akito Soma in Fruits Basket 2

Echidna in Re:Zero 2

Overhaul in My Hero Academia 4

Migliore scena di combattimento

Gojo Satoru vs Ryomen Sukuna - Jujutsu Kaisen

Jin Mori vs Jegai Taek - The God of High School

Bercouli vs Imperatore Vector - Sword Art Online Alicization: War of the Underworld Part 2

Deku vs Overhaul - My Hero Academia 4

Jin Mori vs Han Daewi - The God of High School

Brawler vs Master - Akudama Drive

Migliore coppia

Nasa Yuzaki & Tsukasa Yuzaki - Tonikawa

Kaguya Shinomiya & Miyuki Shirogane in Kaguya-sama: Love is War 2

Legoshi & Haru - Beastars

Kotoko Iwanaga and Kuro Sakuragawa - In/Spectre

Catarina Claes and Maria Campbell - My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom

Chizuru Mizuhara and Kazuya Kinoshita - Rent-A-Girlfriend

Miglior commedia

Keep Your Hands Off Eizouken!

Kaguya-sama: Love is War 2

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!

Sleepy Princess in the Demon Castle

Kakushigoto

The Misfit of Demon King Academy

Miglior drama

Fruits Basket 2

Great Pretender

Japan Sinks: 2020

Sing "Yestarday" for Me

Beastars

Somali and the Forest Spirit

Miglior fantasy

Re:Zero 2

Dragon Quest The Adventure of Dai

Deca-Dence

Ascendance of a Bookworm Part 2

Dorohedoro

Tower of God

Jujutsu Kaisen è indubbiamente uno dei più grandi favoriti, ma il grande successo di Keep Your Hands Off Eizouken! non è da sottovalutare. Tra gli altri, ottimi risultati anche per Kaguya-sama: Love is War 2, grande favorito per la vittoria nella categoria comedy, e Great Pretender, l'anime originale di WIT Studio disponibile su Netflix.

E voi chi voterete? Fatecelo sapere con un commento!