Anime Awards 2021: ufficiali i vincitori delle votazioni organizzate da Crunchyroll

Ogni anno Crunchyroll, il sito web americano che distribuisce numerosi anime in streaming, organizza un evento in cui gli utenti possono votare le loro serie preferite, suddivise in diverse categorie, le quali vengono infine premiate. Scopriamo insieme i vincitori dell'edizione del 2021.

Quest'anno si è tenuta la quinta edizione degli Anime Awards le cui votazioni sono state aperte sul sito di Crunchyroll a partire dal giorno 15 Gennaio rivelando Jujutsu Kaisen alla guida delle candidature con ben 10 nomination. Numerose sono state le categorie in cui gli utenti potevano votare le proprie serie preferite e finalmente i risultati sono stati resi noti. Di seguito sono riportati i vincitori per ogni divisione.

Anime dell'anno - Jujutsu Kaisen, prodotto dallo studio MAPPA

- Jujutsu Kaisen, prodotto dallo studio MAPPA Miglior serie drammatica - Fruits Basket 2, prodotto dallo studio TMS Entertainment

- Fruits Basket 2, prodotto dallo studio TMS Entertainment Miglior commedia - Kaguya-sama: Love is War?, prodotto dallo studio A-1 Pictures

- Kaguya-sama: Love is War?, prodotto dallo studio A-1 Pictures Miglior fantasy - Re:ZERO -Starting Life in Another World- 2, prodotto dallo studio WHITE FOX

- Re:ZERO -Starting Life in Another World- 2, prodotto dallo studio WHITE FOX Miglior regista - Masaaki Yuasa, autore di Keep Your Hands Off Eizouken!

- Masaaki Yuasa, autore di Keep Your Hands Off Eizouken! Migliori animazioni - Keep Your Hands Off Eizouken!, prodotto dallo studio Science SARU

- Keep Your Hands Off Eizouken!, prodotto dallo studio Science SARU Migliore scena di combattimento - Deku vs Overhaul, da My Hero Academia 4

- Deku vs Overhaul, da My Hero Academia 4 Miglior character design - Mayuka Ito, per il suo lavoro in Toilet-bound Hanako-kun

- Mayuka Ito, per il suo lavoro in Toilet-bound Hanako-kun Miglior protagonista - Catarina Claes, dall'anime My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!

- Catarina Claes, dall'anime My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! Miglior antagonista - Ryomen Sukuna, dall'anime Jujutsu Kaisen

- Ryomen Sukuna, dall'anime Jujutsu Kaisen Miglior personaggio maschile - Shoyo Hinata, da Haikyuu!! To The Top

- Shoyo Hinata, da Haikyuu!! To The Top Miglior personaggio femminile - Kaguya Shinomiya, da Kaguya-sama: Love is War?

- Kaguya Shinomiya, da Kaguya-sama: Love is War? Miglior coppia - Nasa Yuzaki e Tsukasa Yuzaki, da Tonikaku Kawaii

- Nasa Yuzaki e Tsukasa Yuzaki, da Tonikaku Kawaii Miglior doppiatore giapponese - Yusuke Kobayashi, per la sua interpretazione di Natsuki Subaru in Re:ZERO -Starting Life in Another World- 2

- Yusuke Kobayashi, per la sua interpretazione di Natsuki Subaru in Re:ZERO -Starting Life in Another World- 2 Miglior doppiatore inglese - Zeno Robinson, per la sua interpretazione di Hawks in My Hero Academia 4

- Zeno Robinson, per la sua interpretazione di Hawks in My Hero Academia 4 Miglior opening - Wild Side di ALI, per l'anime BEASTARS

- Wild Side di ALI, per l'anime BEASTARS Miglior ending - LOST IN PARADISE di ALI feat. AKLO, per l'anime Jujutsu Kaisen

- LOST IN PARADISE di ALI feat. AKLO, per l'anime Jujutsu Kaisen Miglior colonna sonora - Kevin Penkin, per le musiche in Tower of God

Cosa ne pensate di questi risultati? Vi aspettavate dei vincitori differenti? Fatecelo sapere nei commenti.

Infine riporto una news riguardante le serie presenti su Crunchyroll più viste al mondo.