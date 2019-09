L'anime Babylon si mostra in un nuovo trailer ricco d'informazioni

Il sito web dedicato a Babylon, adattamento anime della light novel Mado Nozaki, ha recentemente pubblicato un nuovo trailer dedicato all'opera ricco d'informazioni relative alla colonna sonora, alla sceneggiatura e al cast di doppiaggio che lavorerà alla produzione.

Andando più nello specifico, è stato svelato la theme song dell'opera, cantata da Q-MHz e intitolata "Live and let die". Inoltre, è stato reso noto che l'opera animata sarà suddivisa in tre diversi archi narrativi intitolati "Itteki no Doku" (One Drop of Poison), "Erabareta Shi" (The Chosen Death), e "Magaru Sekai" (Twisted World). Inoltre, è stato svelato che tutte e tre le storie avranno una loro theme song, tutte create sempre da Q-MHz. Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi di tre nuovi doppiatori appena annunciati:

Kazuyuki Okitsu as Ariyoshi Hanta

Katsuhisa Houki as Ryūichirō Nomaru

Ryotaro Okiayu as Kaika Itsuki

Gli altri membri del cast di doppiaggio già confermati sono invece riportati qui di seguito:

Yūichi Nakamura as Zen Seizaki

Takahiro Sakurai as Shinobu Kujiin

Kensho Ono as Atsuhiko Fumio

M.A.O as Hiasa Sekuro

Kenyuu Horiuchi as Yasutaka Morinaga

la serie - di cui è stato rilasciato un trailer in queste ultime settimane - verrà presentata in anteprima su Tokyo MX il 7 ottobre, per poi debuttare lo stesso giorno anche su BS11 e AT-X. Inoltre, il primo capitolo della serie "Itteki no Doku" (One Drop of Poison), che include gli episodi da 1 a 3, sarà disponibile anticipatamente in streaming su Amazon Prime Video in Giappone il 6 ottobre. Inoltre, è stato rivelato che la pubblicazione dell'opera animata nel resto del mondo sarà sempre a cura di Amazon Prime Video. Qui di seguito, invece, potete visionare un trailer dedicato alla produzione.

Babylon sarà diretto da Kiyotaka Suzuki (Psycho-Pass, FLCL Alternative), il tutto in collaborazione con Twin Engine (Dororo, Vinland Saga), mentre il lavoro relativo alle animazioni sarà a opera dello Studio Revoroot (FLCL Alternative). Per quanto riguarda il character design, Keisuke Gotou (Fate/Grand Order: First Order) prenderà spunto dal lavoro effettuato da Zain, mentre Yutaka Yamada (Tokyo Ghoul, Vinland Saga) si occuperà della composizione musicale. Qui di seguito potete invece leggere la sinossi ufficiale dell'opera:

"Zen Seizaki è un pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Tokyo che sta indagando su un chiacchierato caso di ricerca clinica illegale relativa a un'azienda farmaceutica. Durante l'indagine, però, l'uomo scopre un archivio che l'anestesista Shin Inaba ha conservato e al cui interno viene trovato del sangue mischiato a capelli, pelle e un documento scritto con la lettera F. Proseguendo nella sua ricerca, Zen si rende velocemente conto di trovarsi innanzi a un gigantesco complotto collegato alla formazione di una "nuova zona autonoma" nella parte occidentale di Tokyo..."

La light novel è stata posta sotto l'etichetta Kodansha Taiga, con il primo volume dell'opera uscito nel 2015 e seguito dal rilascio di un secondo volume nel 2016. Infine, il terzo è ultimo volume della produzione è stato distribuito nel novembre 2017. Nobuhide Takishita ha rilasciato un adattamento manga della produzione originale a febbraio, la cui conclusione è prevista per il prossimo 9 ottobre quando verranno pubblicati gli ultimi due volumi.