Gli anime più belli sui mecha: ecco la nostra top 5!

I mecha esistono dagli albori dell'animazione e, grazie ad artisti del calibro di Go Nagai, generazioni intere sono cresciute nel mito dei "Super Robot". Se dovessimo sceglierne solo 5, quali sarebbero gli anime di genere mecha imprescindibili per gli appassionati?

5 - Mobile Suit Gundam

I "Super Robot", citati in precedenza, esistono in contrapposizione ai "Real Robot". Mentre i primi sono dotati di abilità incredibili, a volte surreali e "supereroistiche", i secondi vengono concepiti come armi reali e quindi sono dotati di funzioni "credibili", con svantaggi e limiti del caso. Mobile Suit Gundam è stato l'iniziatore dei "Real Robot" nel 1979 e, da allora, sono stati prodotti tantissimi sequel e spin-off del franchise, a dimostrazione che il brand ha attecchito ed è, ancora oggi, seguitissimo. Tra l'altro, lo studio che si occupa di animare Gundam, Sunrise, ha cambiato nome di recente.

4 - Neon Genesis Evangelion

L'opera di Hideaki Anno è sicuramente una delle migliori dell'industria degli anime tutta. Evangelion ha il merito di aver preso alcuni elementi dei "Real Robot" e dei "Super Robot", mescolandoli e ricoprendoli di un pregevolissimo strato di tematiche religiose, psicologiche e filosofiche. Perché è "solo" quarto in questo tipo di classifica? Perché Evangelion rappresenta una decostruzione degli anime mecha e, spesso e volentieri, mentre lo si guarda, ci si scorda anche del genere a cui appartiene.

3 - Eureka Seven

Forse l'Evangelion dei suoi tempi. Una storia di formazione che prende diversi concetti dell'opera di Anno e li rielabora in modo originale e estremamente interessante, ma più aderente ai canoni del genere mecha.

2 - Patlabor

La serie sui mecha della polizia - elemento di forte originalità - che cambia i toni in base al media di riferimento, passando da racconti slice of life e leggeri a contesti cyberpunk oscuri e pieni di tensione.

1 - Mazinger Z

Il "Super Robot" di Go Nagai per eccellenza. Pubblicata nei primi anni '70, la versione originale di Mazinger Z ha lasciato il segno nella storia dell'animazione grazie a battaglie assurde tra il mecha protagonista, altri robot e bestie aliene dai tratti bizzarri ma minacciosi. Nel tempo, sono arrivati spin-off di Mazinger decisamente iconici, primo fra tutti UFO Robot Grendizer (Goldrake, nell'adattamento italiano).