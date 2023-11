Gli anime più belli di Studio MAPPA: i migliori 5

Nonostante le numerose polemiche che circondano le sue produzioni, negli ultimi anni Studio MAPPA si è imposto come uno degli studi d'animazioni migliori dell'industria giapponese. Le serie dell'azienda con sede a Suginami acronimo di Maruyama Animation Producer Project Association sono infatti sempre tra le più viste e apprezzate.

La storia di MAPPA è cominciata solo di recente, quando nel 2011 lo studio venne fondato da Masao Maruyama, già fondatore di studio Madhouse. La fama di MAPPA cambia con un anime che non vi aspettereste, ossia con il debutto di Yuri!!! on ice nel 2016. Da allora in poi è stato un crescendo, fino alle ultime produzioni che fanno gridare al miracolo.

Le tempistiche di Studio MAPPA sono tra le più dure e i casi sulle pessime condizioni lavorative sono quasi all'ordine del giorno. Tuttavia, gli anime di MAPPA sono sempre tra i più belli. Ma quali sono le cinque serie anime più belle di Studio MAPPA?

La top 5 dei must watch di MAPPA non può non includere la Stagione 4 di Attack on Titan e le diverse parti del finale. L'adattamento del manga di Hajime Isayama, ereditato dalle mani di WIT Studio, è sicuramente il fiore all'occhiello dello studio d'animazione.

Anime di MAPPA imperdibile è Jujutsu Kaisen, suddiviso in due stagioni e un lungometraggio prequel agli eventi della storia. Lo studio ha impreziosito il racconto di Gege Akutami con animazioni superbe - a proposito avete già visto il meraviglioso episodio 17 di Jujutsu Kaisen 2? - e un comparto sonoro sempre perfetto.

Di poco inferiore ai due già citati, troviamo Vinland Saga Stagione 2. Ancora una volta produzione ereditata da WIT Studio, l'anime sui vichinghi è stato uno dei più belli dell'anno. Fuori dal podio troviamo Hell's Paradise – Jigokuraku, altra produzione uscita in questo 2023. Lo shonen di Yuji Kaku è una novità imperdibile, avvalorata da animazioni fenomenali. Ultimo dei migliori cinque di MAPPA è Chainsaw Man, una produzione datata 2022 che a differenza delle altre citate ha subito diverse critiche. Nonostante ciò, la Stagione 2 di Chainsaw Man è tra le più attese.