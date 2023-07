Anime e Binge-Watching: ha senso vedere le serie tutte d'un fiato?

Negli ultimi anni è diventato molto semplice accedere a contenuti anime, grazie soprattutto alla grande quantità di piattaforme streaming che ampliano continuamente il loro catalogo. Tale accessibilità unita alla distribuzione di stagioni complete ha aumentato la pratica del binge-watching, ma è davvero il modo migliore per vedere una serie?

Ormai Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e tutti gli altri servizi lanciano decine di episodi lo stesso giorno, provocando una corsa contro il tempo negli appassionati. Ma ha davvero senso consumare serie nel minor tempo possibile? Partendo da un’analisi etimologica delle parole binge-watching, il termine binge indica un’abbuffata di qualcosa, e viene perlopiù usato con accezione negativa. Inoltre, costringersi a vedere serie su serie e organizzare maratone in periodi troppo ristretti potrebbe avere effetti negativi sulla salute degli spettatori.

Uno degli aspetti, sia negativi che positivi, del binge-watching è la condivisione di opinioni e meme sui social, che potrebbe rivelarsi sia un’esperienza divertente che tossica, in base al fandom dietro la serie. Vedere tanti episodi, o un’intera stagione, in una sessione porta anche a vivere un intrattenimento denso ma limitato a poche ore, e quindi difficile da interiorizzare, mentre la trasmissione di un episodio a settimana alimenta l’interesse degli spettatori.

Ci sono, tuttavia, aspetti positivi dietro il binge-watching, come l’organizzazione di reunion tra amici o famigliari, ma soprattutto comprendere la continuità degli eventi in una serie che non accompagna gli spettatori. E voi cosa ne pensate? Siete soliti fare maratone per vedere anime? O preferite vederli in sessioni separate? Ditecelo nei commenti.

