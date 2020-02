L'anime di Black Clover ha appena anticipato la futura morte di Asta?

Black Clover ha concluso una saga iniziata dalle prime fasi del manga. Gli elfi sono stati scacciati, insieme al demone che controllava le loro azioni e ha programmato tutto per riuscire a vendicarsi di ciò che non fece secoli prima a causa del Primo Imperatore Magico. Adesso che si è concluso tutto, per i personaggi si apre una nuova fase.

Julius Novachrono è tornato dai morti sorprendendo Yami e William Vangeance, ma la sua apparizione non è foriera di buone notizie. Ha infatti perso gran parte dei suoi poteri, proprio ora che il regno di Clover è stato stremato dalla battaglia con gli elfi e ha poche risorse a disposizione. In più, sgancia una bomba sul futuro del protagonista di Black Clover.

Nell'episodio 121 di Black Clover, l'imperatore conferma che al momento il regno deve fare fronte a tre grossi problemi: il primo è proprio l'indebolimento della forza bellica del regno, ora possibile da attaccare per i nemici circostanti; il secondo è il parlamento di Clover, che farà ricadere le colpe su Asta; il terzo è proprio la morte del protagonista di Black Clover, un annuncio che lascia tutti sbalorditi.

Come spiega Yami, solitamente le previsioni di Julius si rivelano essere sempre corrette e precise, pertanto Asta potrebbe davvero morire mentre il regno conquistato dai nemici dei paesi circostanti. Asta dovrà quindi affrontare nemici sia dentro che fuori dalla sua nazione a causa del demone che lo possiede. Riuscirà a sconfiggere la morte?