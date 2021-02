L'anime di Black Clover sta per finire: a sorpresa annunciato l'ultimo episodio

Da oltre 3 anni, in Giappone va in onda l'anime di Black Clover. Tratto dall'omonimo manga di Yuki Tabata in pubblicazione su Weekly Shonen Jump, sta per andare in onda l'episodio 162, programmato per oggi 2 febbraio 2021. Crunchyroll condividerà l'episodio in italiano dell'anime non appena possibile, ma a quanto pare non accadrà ancora per molto.

Come un fulmine a ciel sereno, è stato infatti comunicato che a fine marzo ci sarà l'ultimo episodio di Black Clover. Il rinnovo per un'altra stagione di pochi mesi fa e l'andamento della storia facevano pensare a un altro anno di pubblicazione, e invece a breve dovremo salutare, probabilmente in modo temporaneo, Asta e gli altri cavalieri magici.

L'episodio 170 di Black Clover che sarà pubblicato martedì 30 marzo 2021 sarà l'ultimo della serie. A rivelarlo è l'account ufficiale Twitter dell'anime, che però ha lanciato insieme a un trailer anche l'arrivo di un annuncio importante insieme all'ultima messa in onda. Considerata la vicinanza degli eventi tra manga e anime, questo stop potrebbe essere anche indispensabile.

Dopo la fine dell'anime di Black Clover, ci potrebbe essere il tanto vociferato ritorno di Bleach con la Guerra dei Mille Anni, di cui potrebbe occuparsi ancora una volta lo Studio Pierrot.