Che fine ha fatto l'anime di Black Clover? Lo spostamento del manga apre un'occasione

Ferma dal 30 marzo 2021, la serie anime di Black Clover non è ripresa nemmeno dopo l'uscita su Netflix del primo film del franchise, Black Clover: la spada dell'Imperatore Magico. Studio Pierrot tergiversa, ma la situazione potrebbe essere destinata a cambiare molto presto.

Si pensava che con il debutto di Black Clover: la Spada dell'Imperatore Magico su Netflix lo studio d'animazione responsabile della serie potesse finalmente ufficializzare il ritorno dell'anime televisivo, ma così non è stato. Sarà forse un evento più recente a ridare vita all'adattamento del manga di Yuki Tabata.

Questa settimana è arrivata una notizia che ha scosso la community di appassionati. Black Clover è stato rimosso da Weekly Shonen Jump, dove esordì nel 2015. La serie proseguirà, dal capitolo 369 e fino al finale, sul magazine trimestrale Jump GIGA. Questa notizia, deludente per i lettori del manga, potrebbe dare sollievo a fan dell'anime.

Il passaggio di Black Clover su Jump GIGA concede un'opportunità per il ritorno dell'anime e i motivi che ci portano a credere questo sono ben due. Black Clover è una delle serie di maggior successo di questi anni e gli appassionati non possono restare senza anime e manga per un lungo periodo. Inoltre, finalmente Studio Pierrot ha abbastanza materiale da poter trasporre per andare avanti con l'adattamento e per non incrociare la sua strada con il manga. I presupposti per il ritorno dell'anime di Black Clover ci sono tutti, ma starà solamente a Shueisha e allo staff di Pierrot decidere se questo è il momento giusto, come crediamo, o meno.