L'anime di Black Clover sta per tornare? C'è una potenziale finestra d'uscita

Nonostante Studio Pierrot non abbia ancora diffuso un annuncio ufficiale, numerose voci su X alimentano la speranza dei fan per la quinta stagione di Black Clover. Il leaker @oecuf0 ha scatenato l'entusiasmo affermando che l'anime tornerà "molto presto", senza però specificare una data precisa.

La stagione 4 dell'anime si è conclusa nel 2021, lasciando i fan in sospeso. Da allora, il manga ha continuato la sua pubblicazione settimanale, offrendo a Studio Pierrot abbastanza materiale per un seguito. Al momento, Pierrot è concentrato su Bleach: Thousand-Year Blood War 3, il che potrebbe ritardare l'annuncio ufficiale di Black Clover. Tuttavia, la tenacia dei fan non si spegne: l'unica certezza è che il ritorno di Asta e dei suoi amici è imminente.

La stagione 5 di Black Clover adatterà presumibilmente l'arco narrativo di Spade Kingdom Raid, già avviato nella stagione 4. I maghi di Clover e Spade Kingdoms si scontreranno in una feroce battaglia contro orde di demoni, mentre Asta finalmente sprigionerà tutto il suo potere latente.

Non è chiaro se Studio Pierrot opterà per un formato stagionale o settimanale. La scelta di dividere l'anime in cours potrebbe permettere di concentrarsi sulla qualità dell'animazione, migliorando il ritmo e eliminando gli episodi filler. Il successo di Bleach con la formula stagionale offre un precedente positivo, alimentando la speranza che Black Clover possa seguire la stessa strada.

Mentre attendiamo l'annuncio ufficiale, le voci e le ipotesi sulla stagione 5 di Black Clover continuano ad alimentare le speranze dei fan. E voi? Siete pronti per questa nuova avventura di Asta?

Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti oggi su