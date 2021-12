L'anime di Bleach arriva nel 2022: rivelata la data di uscita per la Guerra Millenaria

Anni di attesa dalla conclusione dell'anime e poi anche del manga, e alla fine a marzo 2020 arrivò l'attesissimo annuncio del ritorno di Bleach con l'anime in una grande saga dedicata alla Guerra Millenaria. L'ultima fase della storia, che non fu adattata da Studio Pierrot, sarà quindi sugli schermi prossimamente.

Ma quando arriverà il nuovo anime di Bleach? L'attesa è stata lunga, con pressoché nessuna informazione svelata da marzo 2020 a dicembre 2021. Questo periodo di inconsistenza di novità si è però bloccato: Bleach arriverà nell'autunno 2022, come confermato da alcuni leak provenienti da Weekly Shonen Jump #03-04. Servirà quindi ancora tanta pazienza prima di vedere nuovamente in azione Ichigo Kurosaki e compagni, essendoci ancora nove mesi di distanza dal momento fatidico, ma al momento gli appassionati della storia di Kubo hanno almeno un periodo di riferimento. Altri dettagli potrebbero arrivare nei prossimi giorni in occasione della Jump Festa 2022.

Bleach è un manga scritto e disegnato da Tite Kubo, pubblicato su Weekly Shonen Jump per oltre un decennio, tra il 2001 e il 2016. Famoso in tutto il mondo, il primo anime di Bleach si concluse nel 2012, con la fine della saga dei Fullbringer, lasciando così da parte l'ultimo arco narrativo preparato dall'autore originale. Dopo una lunga attesa, Bleach è arrivato anche in Italia doppiato ufficialmente.