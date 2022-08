L'anime di Bleach: La Guerra Millenaria non sarà in simulcast? Il leak che fa tremare

Ci sono stati tanti dubbi nel corso dell'ultimo anno sul nuovo anime di Bleach. Sin dall'annuncio, gli appassionati hanno immaginato quale sarebbe stato il servizio di streaming ad accaparrarsi il prodotto nel proprio paese. Dalle ultime notizie, sembra ormai confermato che sarà Disney+ a portare Bleach: Thousand Year Blood War in streaming.

Tuttavia questo porta con sé un'altra criticità che il fan Gaak ha da poche ore fatto presente sul suo account Twitter. Secondo il leaker, che già in passato si è occupato di avvisare sulle novità riguardanti Bleach e altri anime in arrivo, Bleach: Thousand Year Blood War non sarà in simulcast. Ovviamente ricordiamo che si tratta di un leak non ancora confermato da Disney+ o da altre fonti ufficiali e, pertanto, raccomandiamo di prendere tutto con le pinze.

Cosa significa che l'anime di Bleach non sarà in simulcast? Vorrà dire che Disney+ caricherà gli episodi a blocchi in modalità ancora sconosciute, in maniera simile a quella di Netflix con Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean. Sta di fatto che la notizia ha ricevuto reazioni contrastanti tra i fan che avrebbero invece voluto assistere alle nuove battaglie di Ichigo Kurosaki e degli altri shinigami con la stessa cadenza giapponese.

E voi cosa ne pensate di questa possibilità? Intanto è disponibile la prima serie di Bleach al completo su Prime Video.