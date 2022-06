L'anime di Bleach si mostrerà con un trailer: le parole di Tite Kubo

Bleach tornerà nei prossimi mesi con un nuovo anime. Questa notizia è già conosciuta da anni, da quando fu annunciato il ritorno dell'anime nel pieno della pandemia di Covid-19. Per vari motivi, forse relativi anche al virus, non si è saputo però molto del progetto. L'attesa però sta per finire dato che nei prossimi mesi arriveranno gli episodi.

Quando si vedrà però il trailer di Bleach? Finora non ci sono state risposte, con un solo teaser pubblicato. Tite Kubo però non fa scoraggiare gli appassionati che stanno attendendo il progetto. Il mangaka negli ultimi tempi è molto chiacchierone e sta rivelando diverse cose sul manga, ma uno dei commenti recenti si sofferma anche sull'anime in arrivo.

"Il trailer di Bleach: la guerra millenaria con la nuova canzone di Sagisu verrà pubblicato presto. Il trailer è bellissimo, ma la nuova canzone è proprio bella, quindi attendetelo" ha detto Tite Kubo. Il mangaka, che è pienamente coinvolto nel progetto, non ha però condiviso date particolari. Va considerato comunque che Bleach sarà all'Anime Expo che si terrà tra appena due settimane e quello potrebbe essere il giorno in cui verranno rivelati trailer e dettagli.

E intanto Kubo non chiude a progetti spin-off di Bleach in futuro.