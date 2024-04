Questi anime erano sulla bocca di tutti, ma ora nessuno li ricorda più: e voi?

Quando si parla di prodotti animati di successo finiti nel dimenticatoio, spesso si fa riferimento ad anime con una seconda stagione deludente, ma non è sempre così. Esistono infatti delle serie che, pur mantenendo una qualità elevata fino all'ultima puntata, sono scomparse anzitempo dalla memoria delle persone.

Tramite un recente dibattito online, molti utenti hanno cercato di giustificare la poca considerazione data ad alcuni anime dopo un'iniziale esplosione di popolarità.

Secondo una parte dell'utenza, un finale scadente può facilmente ammazzare il gradimento del pubblico verso una determinata opera, mentre altre persone sono convinte che, spesso e volentieri, sia il pessimo adattamento da un manga a decretare il fallimento di un progetto animato.

Altri ancora, invece, pensano che il marketing eccessivo intorno ad un anime possa scatenare i fastidi di una frangia di appassionati non pienamente convinti della bontà del materiale di partenza della serie.

Infine, la reiterazione e ripetitività di specifici costrutti narrativi, alla lunga, inevitabilmente stucca.

Tra gli anime che hanno subito un vertiginoso calo d'interesse abbiamo senza ombra di dubbio The Promised Neverland, Tokyo Revengers, Digimon ed Ergo Proxy che, per motivi diversi, non hanno saputo mantenere alta l'attenzione del proprio pubblico.

Infatti, se nella nostra recensione di The Promised Neverland 2 parliamo di un sequel che ha abbandonato la fedeltà al manga della prima stagione, tagliuzzando la trama dall'inizio alla fine, il discorso è molto diverso per Tokyo Revengers che ha accumulato, nel corso delle puntate, una serie di buchi di trama inspiegabili e irreparabili.



Ergo Proxy, invece, è un gioiello di stampo fantascientifico che per la sua narrazione lenta ed ermetica è stato totalmente messo da parte, a favore di serie meno autoriali e più mainstream.

Quali sono, secondo voi, gli anime che sono stati completamente ignorati dopo un momento di gloria iniziale? Ditecelo nella sezione commenti!

