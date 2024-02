Gli anime di Boruto e Black Clover? Non torneranno presto: l'agenda di Studio Pierrot

La situazione relativa agli adattamenti animati di Boruto: Naruto Next Generations e Black Clover è piuttosto analoga. Parliamo di due serie prodotte da Studio Pierrot, interrotte da ormai diverso tempo poiché troppo vicine ai relativi manga. Infine, per entrambi gli anime, pare che le possibilità di un ritorno in tempi brevi sia da escludere.

Il catalogo offerto da Studio Pierrot è piuttosto vasto. Parliamo infatti dello studio d'animazione responsabile degli adattamenti di Naruto, Bleach, Great Teacher Onizuka e altri anime famosi. Oltre ai citati – già completati -, Pierrot è attualmente impegnata con varie altre produzioni. Analizzando l'agenda dello studio è possibile intuire che non ci siano possibilità di rivedere Boruto e Black Clover entro l'anno.

Di recente vi abbiamo parlato della rivoluzione in casa Studio Pierrot, una rivoluzione all'insegna della qualità, piuttosto che della quantità. L'obiettivo futuro dello studio è quello di preferire anime stagionali che possano offrire animazioni di altissimo livello. Portabandiera di questo "piano d'azione" sarà il prossimo Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 3. Ci sarà poi la Stagione 5 di Kingdom e un progetto completamente nuovo.

Nelle ultime ore Studio Pierrot ha annunciato che prenderà in carico la produzione dell'adattamento del prossimo grande manga comico di Shonen Jump. Il prescelto è ancora da decidere è verrà decretato nel momento in cui verrà eletto il vincitore dell'Akatsuka Manga Award 2024, premio assegnato da Shueisha sin dal 1974. Questo premio è stato già conferito a Mitsuoshi Shimabukuro di Toriko e Yusuke Murata di One-Punch Man, per cui si parla di un futuro, probabile successo.

Non dimentichiamoci che Studio Pierrot produrrà il nuovo anime remake di Naruto in 4 episodi, da tempo sparito nel nulla. Dunque, per la fine dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations non c'è spazio, pare almeno fino ancora a parecchi anni. Per quanto riguarda la situazione di Black Clover, invece, pare ci siano notizie migliori. Stando alle ultime informazioni, l'anime è in produzione già dal 2023, per cui ci sono possibilità che Black Clover torni già nel 2025.