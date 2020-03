L'anime di Boruto ha cambiato la timeline degli eventi?

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations originariamente cominciò con un combattimento che vide il giovanissimo ninja della foglia affrontare il misterioso Momoshiki Otsutsuki, un essere che discende direttamente dall'Eremita delle Sei Vie. Quello scontro portò alla nascita del karma che però poi fu messo da parte per diverso tempo.

Infatti, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations si è concentrato poi nell'aumentare la distanza dalla storia del manga con diversi episodi filler che hanno irritato non poco alcuni fan dell'opera. Mentre ciò sta per finire grazie agli episodi dell'arco dei Banditi Mujina in arrivo, si scopre però un dettaglio che sembra aver cambiato la timeline degli eventi.

Lo scorso episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha infatti affermato che sono passati diversi mesi dalle situazioni ambientate al Castello Hozuki e ciò si riflette anche sulla distanza temporale dallo scontro con Momoshiki. Non è quindi chiaro perché Boruto inizi a riflettere solo ora sul sigillo che ha sulla mano, quello del karma, dato che lo ha ormai da diverso tempo, forse anche da un anno. Vedremo una timeline rivisitata nell'anime di Boruto: Naruto Next Generations?

I fan hanno anche notato un piccolo easter egg che potrebbe confermare l'arrivo di una nuova saga canonica in Boruto: Naruto Next Generations.