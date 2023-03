L'anime di Boruto si ferma ufficialmente, ma torna l'anime di Naruto

Conclusa la saga di Naruto: Shippuden, Studio Pierrot non si è mai fermato e si è subito lanciato nella creazione di un altro progetto dedicato alla serie dei ninja di Masashi Kishimoto. Subito dopo la celebrazione del matrimonio, è infatti iniziato l'anime di Boruto: Naruto Next Generations, la cui trasmissione partì nel 2017.

Dopo 6 anni e quasi 300 episodi, completamente a sorpresa, era stata ventilata l'ipotesi di uno stop per Boruto, con l'anime che sarebbe entrato in pausa per diverso tempo. E ora ne arriva la conferma ufficiale da parte dei produttori. Boruto: Naruto Next Generations 293 sarà l'ultimo episodio di questa serie, che verrà conosciuta come "parte 1". Tuttavia, sono già in corso i lavori per portare al pubblico altri episodi di Boruto con la parte 2 che, però, non ha ancora una data di uscita definita.

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si era avvicinato parecchio ai contenuti del manga, adattandoli quasi nella sua totalità. Bisognerà quindi fare a meno del giovane ninja biondo per un po', anche se, durante il 2023, ci sono altre sorprese in programma. Si tratta infatti della celebrazione dei vent'anni dell'anime di Naruto, e proprio lui tornerà con un'altra serie. Insieme all'annuncio della fine di Boruto, è stato confermato il ritorno di Naruto con un anime speciale di quattro episodi per festeggiare questa ricorrenza. Questo progetto animato speciale inizierà a settembre 2023 e commemorerà l'anime.