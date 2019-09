Anche l'anime di Boruto: Naruto Next Generations festeggia il 20° Anniversario di Naruto!

Oggi è una giornata importante per il mondo della cultura nipponica, poiché una delle opere fumettistiche più famose del Sol Levante compie il suo 20° Anniversario. La popolarità riscossa da Naruto in tutti questi anni ha permesso al suo spin-off, Boruto: Naruto Next Generations, di diventare un sequel di cult.

Per la strepitosa occasione, persino l'autore Masashi Kishimoto ha dedicato uno sketch per festeggiare il particolare evento, ritraendo l'iconico protagonista che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Nonostante la conclusione di Naruto sia a conti fatti acqua passata, la passione che contraddistingue il franchise e i suoi appassionati non è mai andata scemando, anzi, continua imperterrita anche nel suo omonimo sequel con l'avventura di Boruto, il ribelle figlio dell'Hogake.

L'anime spin-off, che ormai conta oltre 120 episodi al suo attivo, ha deciso di omaggiare l'anniversario con una locandina promozionale esclusiva, in cui unisce le due opere in una meravigliosa illustrazione che potete ammirare in fondo alla pagina. I due protagonisti di Boruto e Naruto, quest'ultimo quando ancora era un ragazzino, infatti, sono ripresi nell'atto di venirsi incontro nel panorama mozzafiato che contraddistingueva i loro mondi anni prima degli eventi dell'iconico seguito. Lo studio Pierrot continua quindi a rendere partecipe la community dell'opera che ha reso l'azienda famosa in Giappone, seppur a volte anche con polemiche, tramite incredibili visual dedicate a uno dei titoli che oggi è una colonna portante del panorama shonen nipponico.