L'anime di Boruto è tra i più sottovalutati dalla community di appassionati?

Al giorno d’oggi sequel di serie famose sono molto frequenti, e Boruto: Naruto Next Generation ha subito il tipico trattamento che i fan dell’opera originale riserbano nei confronti di un seguito con protagonisti diversi. Se il manga viene pesantemente criticato, l’anime continua a ricevere considerazioni negative, ma le merita davvero?

Spesso i sequel vengono visti con un occhio più critico partendo dall’idea che l’autore o la casa editrice abbiano investito nella loro produzione solo per ricavare di più dall’IP con un impegno minimo, senza sforzarsi nel creare o ideare un nuovo universo, nuovi personaggi, e trame differenti. Tuttavia, l’anime di Boruto, prodotto dallo studio Pierrot, merita più rispetto e attenzione, ecco perché.

Prima di tutto Boruto ha ereditato la presenza di episodi filler dall’anime di Naruto, ma gli autori hanno saputo integrarli meglio nella narrazione, espandendo l’universo in maniera interessante, donando la giusta quantità di approfondimenti a personaggi secondari, e creando una propria continuity, differente da quanto presente nel manga.

Inoltre, questa libertà creativa ha consentito al team di Pierrot di adattare anche i racconti presenti nelle numerose light novel o nei diversi capitoli bonus pubblicati nel corso degli anni. Si tratta di una trovata iniziata nella parte conclusiva Naruto: Shippuden con Itachi Shinden e Shikamaru Hiden, e ripresa nell’anime di Boruto con molto più materiale a disposizione, come Naruto: Naruto’s Story – Family Day. E ora la community aspetta solo di vedere l’episodio dedicato al one-shot su Minato Namikaze, quando era ancora un giovane ninja e ideò il Rasengan.

Infine, l’anime di Boruto possiede una propria identità in quanto non segue alla lettera quanto avviene nel manga, ma punta a donare più spessore a eventi specifici, magari donando più profondità a personaggi che la meritano e che risultano superficialmente trattati nella controparte cartacea, o aggiungendo situazioni per rendere più sfaccettati e complessi i personaggi. Questo, per molti spettatori, potrebbe rivelarsi un punto di forza della produzione animata.

Prima di salutarci, ricordiamo che manca ancora molto al ritorno dell’anime di Boruto con la seconda parte, e non dimenticate di dirci la vostra opinione su quanto detto nell’articolo.

