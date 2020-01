L'anime di Boruto potrebbe spingersi più vicino al manga del previsto

La Jump Festa 2020 ha, come al solito, espanso e divulgato dettagli sul futuro delle varie serie della scuderia Shueisha. Tra questi non può di certo mancare Boruto: Naruto Next Generations, il cui manga è serializzato su V-Jump mentre l'anime è prodotto da Studio Pierrot e disponibile in streaming su Crunchyroll.

Recentemente è stato annunciato l'arco dei Banditi Mujina, evento che si è tenuto nelle prime fasi del manga di Boruto: Naruto Next Generations ma che non era stato ancora trasposto nell'anime. Ciò conferma la fine, almeno momentanea, dei filler di Boruto. Tuttavia il panel alla Jump Festa 2020 potrebbe aver confermato che non sarà l'unico arco narrativo dalla sceneggiatura non originale.

Dopo l'arco dei banditi Mujina inizia infatti la vera storia di Boruto: Naruto Next Generations e in particolare una sessione di doppiaggio potrebbe aver confermato l'arrivo anche degli ultimi capitoli del manga, con la comparsa e la prima battaglia di Jigen. Noriaki Sugiyama, doppiatore di Sasuke, e Chie Nakamura, doppiatrice di Sakura, hanno prestato la propria voce a una sequenza di scene tratte dal capitolo 38 di Boruto: Naruto Next Generations, pertanto attenzione agli spoiler se non siete in pari anche con la storia del manga.

I prossimi mesi potrebbero quindi riservare ai fan di Boruto: Naruto Next Generations diverse sorprese piacevoli, con una storia che inizierebbe ad entrare nel vivo stoppando gli episodi autoconclusivi talvolta criticati dagli appassionati. Lo stesso Kodachi ha affermato che Boruto: Naruto Next Generations avrà un futuro pazzesco.