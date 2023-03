L'anime di Boruto torna già nel 2023? C'è una data, secondo un leak

L'episodio 293 di Boruto ha messo fine alla prima parte dell'anime, cominciata nell'aprile 2017. Non c'è ancora una data ufficiale per la serie di Studio Pierrot, ma un leak che si sta diffondendo in rete suggerisce che la produzione potrebbe già tornare prima della fine dell'anno.

La trasmissione settimanale di Boruto è stato fermata per lasciare spazio alle celebrazioni del 20° anniversario di Naruto. Lo studio d'animazione responsabile delle due serie di Masashi Kishimoto ha infatti rivelato di avere in carico quattro episodi originali dell'anime di Naruto. Al momento non si sa molto su queste puntate inedite, sennonché usciranno nel mese di settembre 2023.

Stando al leak che trovate in calce all'articolo, l'anime di Boruto tornerà proprio dopo i quattro episodi di Naruto in arrivo a settembre. La data prefissata per l'atteso ritorno è dunque ottobre 2023. La seconda parte di Boruto non proseguirà però l'arco dell'Assalto di Code, sempre secondo quanto suggerito dal leaker, ma darà il via a un nuovo filotto di saghe originali.

Boruto Parte 2 tornerà con un arco narrativo incentrato su Sarada e sul suo terzo tomoe, che nel manga attiva già nello scontro con Boro. A seguire, arriverà un secondo arco dei Funato e poi un Time Slip in cui Boruto in qualche modo prenderà parte alle vicende di Naruto Shippuden.

Se la data del ritorno parrebbe essere probabile, queste saghe originali non convincono. Ottenere il terzo tomoe è molto importante per Sarada, ma sospendere l'attacco di Code avrebbe pochissimo senso. Inoltre, l'arco dei Funato ha già trovato una sua conclusione e una seconda parte non avrebbe senso di esistere.