L'anime di Boruto sta per tornare ad adattare il manga? L'indizio dell'episodio 275

Il finale della saga di Kawaki e Himawari all'Accademia Ninja ha recentemente inaugurato una nuova saga originale. Ma quando l'anime di Boruto: Naruto Next Generations tornerà ad adattare gli eventi del manga? Il momento sembra avvicinarsi.

Il 17 ottobre 2021 veniva trasmesso l'episodio 220 dell'anime di Boruto, l'ultima puntata ad adattare ciò che succede nell'omonimo manga di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto. Da allora sono trascorsi 57 episodi e più di 365 giorni di soli archi narrativi originali prodotti da Studio Pierrot. I fan sono però stanchi e l'interesse nei confronti dell'anime pare essere calato drasticamente. Quando rivedremo la battaglia con Kara nell'anime?

Il momento è vicino, o almeno così sembrerebbe. Nell'episodio 275 di Boruto si conclude la prima parte della nuova saga anime original, che ha visto Boruto e Sasuke salvare Tsuzura dalle grinfie malefiche di sua madre, interessata unicamente nel lucro. Alla fine della puntata le strade del giovane Uzumaki e dell'Uchiha si separano. Mentre il protagonista si mette in viaggio in direzione di Konoha, Sasuke afferma invece di dirigersi in cerca di Code, l'ultimo dei Kara.

Nei prossimi episodi di Boruto questa saga giungerà a conclusione, e poi? La possibilità che l'anime di Boruto torni ad adattare il manga a inizio 2023 sono parecchio elevate. Con la pubblicazione mensile dei capitoli, tuttavia, la situazione potrebbe nuovamente tornare in fase di stallo entro poche puntate.