L'anime di Boruto nei trend di Twitter: a ottobre debutta una nuova ending

Per chi non dovesse conoscere questo gruppo, la band nipponica si è formata solo di recente come risultato di un reality show televisivo. In breve tempo, i J01 hanno scalato i ranghi, fino ad arrivare all'anime di Boruto. Stando a quanto dichiarato dal complesso, "Prologue" è una canzone che incorpora i temi dell'amicizia e della competizione , rispecchiando i concetti dell'opera sequel di Kishimoto.

A quanto pare, questo punto di svolta coinciderà con l'arrivo di una nuova sigla di chiusura. Nel mese di ottobre, l'anime abbandonerà l'attuale "Who Are You" dei Pelican Fanclub per dare il benvenuto a "Prologue" , ending composta dalla boy band giapponese J01

The ending is slated to air on October 10th 2021!



[Same day as Naruto’s Birthday👀] — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) September 1, 2021

#BORUTO hits the trending page alongside #Prologue after the announcement of a new Boruto ending on October 10th, by JO1. pic.twitter.com/dWDvHHGLfC — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) September 1, 2021