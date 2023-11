L'anime di Bungo Stray Dogs avrà un finale originale diverso da quello del manga?

Con la trasmissione della quinta stagione, conclusa a fine settembre 2023, l'anime di Bungo Stray Dogs ha raggiunto e superato la storia del manga seinen scritto da Kafka Asagiri e illustrato da Sango Harukawa. La domanda dei fan, dunque, è lecita. L'adattamento di Bungo Stray Dogs avrà un finale originale e diverso rispetto a quello del manga?

Quello che è accaduto con la quinta stagione di Bungo Stray Dogs ha lasciato perplessi numerosi appassionati. Studio BONES ha superato la storia del manga da cui l'anime è tratto, proponendo delle scene completamente originali. Anime e manga di Bungo Stray Dogs prenderanno strade diverse portando a due finali completamente differenti, oppure ci sarà un punto d'incontro?

La situazione che si è venuta a creare con Bungo Stray Dogs è particolare e abbastanza unica. Solitamente gli studi d'animazione evitano di sovrapporsi al materiale originale da cui attingono le storie andando magari a creare dei filler, oppure fermandosi per lungo tempo. Tuttavia, BONES, studio responsabile anche di My Hero Academia, negli 11 episodi di Bungo Stray Dogs 5 ha deciso di proseguire la narrazione originale andando a creare delle scene inedite.

L'anime di Bungo Stray Dogs continuerà, anche se al momento una sesta stagione non è stata ancora annunciata ufficialmente. Non sappiamo ancora, però, se Studio BONES continuerà il progetto optando per dei contenuti completamente originali, oppure se l'autore Asagiri ripercorrerà quanto raccontato dall'anime proseguendo poi con ulteriori contenuti dal quale lo studio d'animazione andrà ad attingere.

Contenuti originali creati dagli studi d'animazione sono solitamente poco apprezzati dal fandom, per cui la speranza degli appassionati è che Bungo Stray Dogs 6 non esca presto, cosicché gli autori del manga abbiano tempo sufficiente per continuare il racconto.