Quali sono gli anime più cercati dai giapponesi nel 2022? La classifica

Il 2022 è giunto ormai agli sgoccioli ed è arrivato il momento di tirare le somme sull'anno appena trascorso. Questi 12 mesi sono stati molto intensi per l'animazione giapponese, tra grandi ritorni e debutti tanto attesi. Ma qual è l'anime più cercato dell'anno?

Il palinsesto anime dell'autunno 2022 è stato uno dei più belli di sempre, portando sugli schermi degli appassionati novità anime come Blue Lock, Bleach: Thousand-Year Blood War e proseguendo shonen famosi come ONE PIECE e Boruto: Naruto Next Generations. L'anime più ricercato dalla popolazione non è però uno di questi.

L'anime più cercato dai giapponesi su Google nel 2022 è Chainsaw Man, che con il debutto dell'adattamento prodotto da Studio MAPPA sbaraglia la concorrenza. Al secondo posto di questa particolare classifica troviamo Spy x Family sempre popolarissimo. Nella classifica dei più cercati del 2022, in rigoroso ordine di posizionamento, troviamo anche Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, Lycoris Recoil, Urusei Yatsura (2022), My Dress-Up Darling, Ya Boy Kongming!, BOCCHI THE ROCK!, Call of the Night e Tomodachi Game. Ecco invece gli anime migliori della prima metà del 2022 secondo i giapponesi.

Per quanto riguarda i film più cercati nel 2022 in Giappone troviamo invece ONE PIECE: Film RED in seconda posizione e Shin Ultraman in terza piazza. Nella classifica dei testi musicali più cercati su Google in Giappone la sigla di apertura "KICK BACK" di Chainsaw Man si posiziona al terzo posto, "Mixed Nuts" di Chainsaw Mna al quinto posto e "New Genesis" di ONE PIECE: Film RED al sesto posto.