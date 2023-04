L'anime di Chainsaw Man candidato all'Annecy International Animation Film Festival

Nonostante alcune polemiche sulla produzione, Chainsaw Man è stato uno degli adattamenti anime più popolari del 2022. Studio MAPPA ha fatto nuovamente colpo e la serie ispirata dal manga shonen splatter di Tatsuki Fujimoto potrebbe presto ottenere un prestigioso riconoscimento internazionale.

La giuria dell'Annecy International Animation Film Festival ha rivelato che l'anime televisivo di Chainsaw Man è tra i candidati nella categoria TV Films. A lottare per questo importantissimo premio sarà il primo episodio dell'anime di Studio MAPPA pubblicato su Crunchyroll.

L'Annecy è il festival di film d'animazione più antico e illustre al mondo. La sua nascita risale infatti al 1960 quest'anno si svolgerà tra l'11 e il 17 giugno nell'omonima città francese che ospita la manifestazione.

Con Chainsaw Man MAPPA ha firmato lo shonen dell'anno, ma sarà abbastanza per ottenere un riconoscimento agli Annecy? L'uomo motosega dovrà scontrarsi con la serie animata in CGI Oni: Thunder God's Tale dello studio californiano Tonko House. La serie di Tatsuki Fujimoto non sarà l'unica a rappresentare l'animazione giapponese. Live&Bell e Mech Cadets sono in competizione sempre nella categoria TV Films. Tongue è invece in competizione nella categoria Cortometraggi. Nel 2021, per la 60° edizione dell'Annecy veniva mostrato un trailer di Super Dragon Ball Heroes. L'edizione di quest'anno quali sorprese serberà?