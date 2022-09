L'anime di Chainsaw Man ha una data di uscita: ecco il leak di Ryokutya

Sono tornati tanti anime d'impatto nel 2022. Ma con la stagione invernale, quella primaverile e infine quella estiva ormai andate, si attende soltanto l'onda d'urto del finale dell'anno. A ottobre esordiranno tanti anime, alcuni dei quali fanno parte della lista di anime più attesi del 2022. Uno dei titoli di questa lista è Chainsaw Man.

Il trailer di Chainsaw Man ha alzato enormemente l'hype intorno al titolo. Studio MAPPA ha puntato molto su questo adattamento, che potrebbe segnare un'ulteriore conferma per la storia scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto. Ma quanto manca al suo esordio? Finalmente c'è una data per l'anime di Chainsaw Man.

Il leaker Ryokutya, con l'uscita del nuovo numero di Weekly Shonen Jump, è riuscito a mettere le mani in anticipo su alcune informazioni importanti. Chainsaw Man esordirà l'11 ottobre 2022 in Giappone, di martedì. Ovviamente vanno attese altre informazioni importanti, in particolare sull'orario e sulla sua eventuale pubblicazione in simulcast in Italia e nel resto del mondo. Intanto però adesso il pubblico sa per quando aspettarsi il primo episodio della serie.

Intanto Studio MAPPA ha già le idee chiare sul futuro del progetto, dichiarando anche che Chainsaw Man sarà l'anime migliore dell'anno.