L'anime di Chainsaw Man è stato in realtà un successo? Emergono nuovi dati sull'home video

Ci sono stati tanti anime che sono stati acclamati nel corso dell'ultimo anno. Il 2022 ha visto tanti esordi, tra i quali c'è quello di Chainsaw Man. Tratto dall'omonimo manga di Tatsuki Fujimoto, anche Chainsaw Man è finito nelle mani di Studio MAPPA, uno dei più impegnati e prolifici dell'ultimo quinquennio.

In molti pensavano che, vista la quantità di produzioni all'attivo di Studio MAPPA tra L'Attacco dei Giganti, Jujutsu Kaisen, Vinland Saga, il suddetto Chainsaw Man e tanti altri, il gruppo non potesse realizzare un ottimo anime. La qualità generale della serie invece è stata alta, con ottimi risultati raggiunti, ma non sotto il lato delle vendite. Infatti, a suo tempo molti fan si sono preoccupati delle vendite dell'home video di Chainsaw Man.

Risultati che facevano pensare a un disastro economico, ma solo parzialmente confermati dal CEO di MAPPA che paragonò Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Un nuovo dato però farebbe riflettere. Un fan ha postato su Reddit un'analisi dove fa alcune considerazioni e conti sullo stato di salute dell'anime, in particolar modo osservando i dati di vendita di Chainsaw Man. L'attenzione verte principalmente sul flusso di acquisti effettuati tramite il portale ufficiale di Studio MAPPA.

L'azienda Oricon, che si occupa di stilare le classifiche di vendita generale, ha infatti a disposizione un pool limitato di negozi, e tra questi non ci sarebbe lo store ufficiale di MAPPA. Secondo questo utente, il negozio online avrebbe fatto registrare aumenti del 545% durante il mese di gennaio, stesso mese in cui fu pubblicato il primo volume dell'home video di Chainsaw Man. Un dato che va in contrasto con le vendite registrate dai negozi supervisionati da Oricon.

In sostanza, pur non essendo stato un vero successo fuori scala, Chainsaw Man si è attestato su buoni numeri, abbastanza alti per sperare in ben più di un seguito.