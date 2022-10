L'anime di Chainsaw Man scriverà pagine di storie: la promessa dell'editor della serie

Al debutto del primo episodio di Chainsaw Man mancano ormai solamente una manciata di giri d'orologio. L'anime che maggiormente stuzzica la fantasia della community di appassionati sta dunque per fare il suo esordio. Ma le promesse verranno mantenute? Secondo l'editor della serie, bisogna aspettarsi anche di più.

Al pari di Bleach: La Guerra Millenaria, Chainsaw Man è l'anime più atteso del 2022. L'adattamento dell'avventura di Denji sta per cominciare, con la premiere prevista per il giorno 11 ottobre 2022. A poche ore dalla trasmissione, arriva una promessa che non fa altro che aumentare l'hype del fandom.

In vista dell'imminente debutto, Shihei Lin, editor di Chainsaw Man presso Shueisha, ha parlato del progetto animato e di come questo sia addirittura sottovalutato. "Tutto è di alta qualità e penso che questo anime passerà alla storia. Sono molto contento dei doppiatori, che sono tutti molto adatti ai loro personaggi. Ora, quando rileggo Chainsaw Man, posso risentire le loro voci risuonare nella mia testa".

Dunque, stando alle parole dell'editor, l'adattamento di Chainsaw Man da Studio MAPPA scriverà importanti pagine di storia dell'industria animata. Da questa serie dobbiamo aspettarci sangue, azione e frenesia, poiché come rivelato in precedenza tutti i contenuti violenti del manga saranno riportati fedelmente. E voi siete pronti a questa nuova avventura?