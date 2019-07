L'anime di City Hunter sta per tornare in TV grazie a Italia 2!

City Hunter è una delle serie cult di fine anni '80 molto in voga tra gli appassionati di anime italiani. Ancora oggi, le avventure di Ryo Saeba sono apprezzatissime grazie alla simpatia del personaggio e lo stile spensierato. A distanza di anni dall'ultima trasmissione, l'anime sta però per tornare sulle emittenti nostrane.

A partire da questo autunno, City Hunter tornerà in TV grazie a Mediaset. A rivelarlo è Pubblitalia, che ha rivelato quali sono le intenzioni dell'emittente milanese per il palinsesto autunnale. Nell'elenco pubblicato spicca proprio l'anime di City Hunter che farà il suo ritorno in TV al fianco di ONE PIECE su Italia 2, con un episodio nella fascia pomeridiana tra le 14:00 e le 15:00 e uno nella fascia serale, tra le 20:10 e le 21:10.

Il palinsesto pubblicato si riferisce al periodo che va dal 1° settembre al 30 novembre, pertanto è possibile che rivedremo le avventure di Ryo Saeba subito all'inizio del nono mese dell'anno. City Hunter è un manga scritto da Tsukasa Hojo tra il 1985 e il 1991 su Weekly Shonen Jump e da cui è stato poi tratto un adattamento animato di 140 episodi pubblicato in Giappone tra il 1987 e il 1991. In Italia, invece, l'anime andò in onda nel 1997 su alcune reti minori. Recentemente, è tornato in voga in Giappone grazie al film City Hunter: Shinjuku Private Eyes.